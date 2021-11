Floorball-Bundesliga : Holzbüttgener treten auf der Stelle

DJK-Kapitän Janos Bröker (Mitte) beim Sieg gegen Schriesheim. Foto: Andreas Klüppelberg

Holzbüttgen Bei der DJK Holzbüttgen folgte auf einen Sieg gegen Schriesheim eine Niederlage in Bonn. Auch wenn die Bundesliga jetzt bis Mitte Januar pausiert, muss die Truppe aus Kaarst in diesem Jahr noch mal ran.

Im Kampf um das Erreichen der Play-off-Plätze ist Floorball-Bundesligist DJK Holzbüttgen am zurückliegenden Doppelspieltag nicht entscheidend vorangekommen. Mit einem 9:5-Heimsieg gegen den TV Schriesheim ging das Wochenende vielversprechend los, doch die folgende 4:5-Niederlage bei den Dragons aus Bonn war dann ein heftiger Dämpfer, mit dem die Holzbüttgener in die Pause gehen. Sie müssen sich bis zum 15. Januar gedulden, um als Tabellenfünfter eventuell noch entscheidenden Boden auf die besser platzierten Teams gutzumachen.

Gegen Schriesheim gelang es der DJK vor großer heimischer Kulisse durch Tore von Nils Hofferbert und Maximilian Spöhle, das erste Drittel mit 2:0 für sich zu entscheiden. Zu Beginn des zweiten Drittels kamen die Gäste zum 1:2 und leiteten so den spannendsten Teil der Partie ein. Während die DJK kurze Zeit später den alten Abstand von zwei Toren wieder herstellte, konterte Schriesheim direkt mit dem erneuten Anschlusstreffer. Erst Hofferbert sorgte für den 4:2-Pausenstand. Nach der Hektik bemühten sich die Gastgeber im letzten Drittel um mehr Kontrolle, was auch gleich mit dem 5:2 durch Jannik Heinen belohnt wurde. Auch wenn die Schriesheimer noch dreimal trafen, geriet der souveräne Sieg der Holzbüttgener nicht mehr in Gefahr.

Tags darauf in Bonn geriet die DJK zweimal in Unterzahl mit 0:2 in Rückstand, blieb aber dank eines Treffers Niklas Bröker zum 1:2 dran. Auch im zweiten Drittel musste Holzbüttgen länger in Unterzahl agieren, machte es dieses Mal defensiv aber besser. Statt höher in Rückstand zu geraten, markierte Nils Hofferbert in Unterzahl sogar den Ausgleich. Im weiteren Verlauf übernahmen die Gäste immer mehr die Kontrolle über das Spiel, so dass das 3:2 durch Torben Lange nur folgerichtig war. Aber auch die Dragons ließen sich nicht entmutigen, wobei sie besonders bei Standardsituationen stark waren. Es gelang ihnen, mit zwei Toren das Spiel wieder zu ihren Gunsten zu drehen, wobei kurz vor Schluss des zweiten Drittels Torben Kleinhans zum 4:4 erneut für Holzbüttgen ausglich.