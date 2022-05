Reitsport : Neuss-Grefrather Dressurtage stehen für höchstes Niveau

Neuss Am Donnerstag beginnen auf der schmucken Reitanlage Held die 36. Neuss-Grefrather Dressurtage. Die Kür unter Flutlicht am Freitagabend ist das Highlight.

Aber nicht nur in den hohen Prüfungen geht es höchst anspruchsvoll zur Sache, auch der Nachwuchs darf sein schon beträchtliches Können zeigen. Am Sonntag steht die erste Qualifikation zum KATINA Mini Cup 2022 auf E-Niveau an; und auch der Midi Cup 2022 des Förderkreises Dressur Neuss am Freitag sollte als Prüfung auf A-Niveau für gute Stimmung sorgen. Los geht es in Grefrath bereits am Donnerstag mit Prüfungen bis zur schweren Klasse S, die gleichzeitig als Qualifikationsprüfung zur Kür ausgeschrieben ist. Die Kür unter Flutlicht am Freitagabend ab 20 Uhr ist natürlich wieder das Highlight der Veranstaltung. Hier bewerben sich die besten Paare aus der Qualifikation von Donnerstag auf Prix-St.-Georges-Niveau um die Top-Platzierungen. „Im Anschluss an die Kür steigt die traditionelle und für alle offene Turnierparty“, wirbt Gartmann.