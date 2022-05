Motocross : Stefan Ekerold fährt aufs Podium

Grevenbroich Der Pilot des MSC Grevenbroich holt sein bestes Ergebnis in der Masterserie.

„Die Mastersserie ist vom sportlichen Level mit einer Europameisterschaft gleichzusetzen“, führte der beim MSC für die Öffentlichkeitsarbeit zuständige Günter Becker einordnend aus. Kein Wunder, dass Ekerold ganz aus dem Häuschen war: „Ich bin total hapyy! Ich war schon mit einem guten Gefühl angereist. Die Strecke ist sandig und anspruchsvoll wie bei uns in Grevenbroich – und sie liegt mir.“ Sein Vereinskollege Gianluca Ecca kam auf Platz 16 der Tageswertung und resümierte danach: „Mit den Plätzen 12, 15 und 19 bin ich eigentlich ganz zufrieden. Nach meiner Verletzung habe ich doch noch Rückstand, der sich in so einem starken Fahrerfeld natürlich bemerkbar macht.“