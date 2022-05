Kreispferdesportverband : Hannah Lamar überzeugt im Vierkampf

Rhein-Kreis Die „Große Tour“ entschied die Mannschaft des RV Osterath IV mit Evelyn Stocks, Anna Maspero, Chalotte Prang und Tim Roeb vor dem KPSV Neuss für sich.

(sit) Genau 32 Teilnehmer und Teilnehmerinnen hatten sich beim in Osterath ausgetragenen Vierkampf des Kreispferdesportverbandes Neuss in die Startlisten eingetragen. „Nach zwei Jahren Coronazwangspause ein erfreuliches, wenn auch ausbaufähiges Ergebnis“, befand der im KPSV für die Pressearbeit zuständige Daniel Gartmann. Am ersten Wettkampftag gingen die Schwimmer und die Läufer an den Start, am zweiten stand auf der Reitanlage Stocks in Osterath das Springen und die Dressur auf dem Plan.