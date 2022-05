Ringen : Ganz entspannt in das Projekt Gold

Neuss Ringer des KSK Konkordia Neuss treten mit guten Chancen bei den Deutschen Meisterschaften der Männer im griechisch-römischen Stil an.

In Frankfurt/Oder sicher dabei sind Jan Krempin (87 kg), der die Junioren-DM überraschend auf Platz zwei abgeschlossen hatte, und Calvin Stiller, dem in der Gewichtklasse bis 60 Kilogramm eine Neuauflage des in Neuss mit 1:8 verlorenen Finalkampfs gegen Janis Heinzelbecker (SVG Weingarten) blühen könnte. Ihn erwartet Cinar unter den ersten Drei. In der auf www.liga-db.de veröffentlichten Starterliste taucht in der Gewichtsklasse bis 77 Kilogramm auch der bei den Junioren nahezu unbezwingbare Deni Nakaev auf. Doch ist davon auszugehen, dass der 19-Jährige in 82 Kilogramm aufrückt. „Aber auch da kann er Deutscher Meister werden“, ist Cinar überzeugt. Damit könnte in 77 Kilogramm der Weg frei sein für seinen Vereinskollegen Samuel Bellscheidt, der diesmal nicht wie für sein Debüt bei der auf Platz 14 abgeschlossenen Männer-EM in Budapest auf 72 Kilogramm abtrainiert hat. Doch so einfach ist das nicht, weiß der 21-Jährige: „Es gibt zwei, drei ganz gute Jungs.“ Zwar soll Bellscheidt für die Olympischen Spiele 2024 in Paris aufgebaut werden, aber als Topfavorit auf den DM-Titel sieht er sich nicht. Dies Ehre gebühre Idris Ibaev vom Deutschen Mannschaftsmeister SV Wacker Burghausen. Der Ende 2013 mit seiner Familie aus der russischen Teilrepublik Tschetschenien nach Deutschland gekommene Rivale sicherte sich Ende des vergangenen Jahres den WM-Titel in der Altersklasse U23. Da der 22-Jährige, der 2020 die deutsche Staatsbürgerschaft erhielt, zunächst in Hagen unterkam, kennt Bellscheidt ihn schon lange. „Schon damals haben wir zusammen trainiert.“ Auch auf Lehrgängen mit der Nationalmannschaft haben die beiden Nachwuchshoffnungen intensiven Kontakt. „Konkurrenten“, sagt der für den KSK ringende Mülheimer, „sind wir nur auf der Matte. Da ist Kampf!“ Läuft es dumm, könnte ihnen das Los nach Abgabe der endgültigen Meldelisten am Freitag sogar ein direktes Duell schon in Runde eins bescheren.