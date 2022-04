Reitsport : Dressurreiterin Regine Mispelkamp führt die Weltrangliste an

Geldern/Issum Mit ihrem Paradepferd Highlander Delight‘s gewann die Hartefelderin im vergangenen Jahr bei den Paralympics in Tokio Bronze in der Kür. Aktuell hat das Duo weltweit die Nase vorn.

Die in Harte­feld lebende Dressurreiterin Regine Mispelkamp und ihr Wallach Highlander Delight‘s entwickeln sich allmählich zum Traumpaar des deutschen Para-Sports für Menschen mit Behinderung. Zu Beginn eines Monats präsentiert der Weltreiterverband FEI die aktuellen Weltranglisten. Und seit Anfang April haben die 50-jährige Geldernerin, die für den RV Blücher Sevelen startet, und ihr Paradepferd in der Wertung „Grade V“ die Nase vorn. Zum Hintergrund: Die Para-Sportler und -Sportlerinnen werden nach einem speziellen Klassifizierungssystem, das sich am Schweregrad der jeweiligen Behinderung orientiert, in Wettkampfklassen („Grade“) eingeteilt.