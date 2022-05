Radsport : Sportforum zweimal in den Top Ten

Das Team Sportforum präsentierte sich bei den Rennen im südpfälzischen Schweigen und in den Niederlanden gut in Form. Foto: Lars Witte

Büttgen Das Radsportteam aus Büttgen konnte sich bei zwei Rennen an zwei folgenden Tagen gut behaupten. In der Bundesliga ist Sven Thurau antuell der beste Amateur.

Die Radrennfahrer des Team Sportforum aus Büttgen haben ein hartes Wochenende hinter sich. In identischer Besetzung bestritt die Mannschaft zunächst im südpfälzischen Schweigen am Deutschen Weintor das dritte Bundesliga-Rennen und tags darauf in den Niederlanden den Omloop van de Houtse Linies. Der Lohn für die Mühen: Bei beiden Rennen belegte der Neusser Sven Thurau einen Platz in den Top Ten.

Das Bundesliga-Rennen führte über 136 Kilometer. Das Team Sportforum war während des gesamten Rennverlaufs aufmerksam, so dass der Büttgener Kilian Steigner dabei war, als sich nach etwa 70 Kilometern eine vielversprechende Spitzengruppe bildete. In der entscheidenden Phase war sich die Gruppe allerdings nicht mehr einig, so dass es dort zu einigen Attacken kam. Als Konsequenz fuhren nur noch drei Fahrer an der Spitze, während Steigner und Co. vom Feld eingeholt wurden. Jetzt fuhren sich Sven Thurau und Felix Dierking, die vor dem Start des Rennens in der Gesamtwertung die bestplatzierten Fahrer des Teams waren, in Position. Letztlich gelang es Thurau, den zweiten Platz aus dem Feld heraus zu belegen und damit Fünfter in der Tageswertung zu werden. Dahinter fuhr Dierking auf Rang 18. In der Teamwertung belegte das Team Sportforum Platz drei und ist zurzeit Gesamtvierter. Zudem übernahm Sven Thurau die Wertung des besten Amateurfahrers von seinem Teamkollegen Dierking und belegt in der Gesamtwertung Platz sieben.