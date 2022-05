Leichtathletik : Heimische Mehrkämpfer gut drauf

Rhein-Kreis Der Saisonstart für die Multitalente der Leichtathletik aus dem Rhein-Kreis Neuss sieht vielversprechend aus. Bei zwei Wettkämpfen gab es etliche Erfolge zu feiern.

Der KLC knüpfte in Lage an seine erfolgreiche Zehnkampf-Tradition an und holte sich bei den Männern den Landesmeistertitel. Den größten Anteil daran hatte Markus Bresser, der mit 6452 Punkten die Bronzemedaille in der Einzelwertung holte und sich damit für die DM Ende August qualifizierte. Dies schaffte der Schützling von Trainer Hans-Peter Walther durch gute Leistungen in allen Disziplinen. Teamkamerad Lasse Rick verbesserte seine Zehnkampf-Bestleistung auf 5735 Punkte und wurde Fünfter. Unter anderem lief er die 100 Meter in 11,96 Sekunden erstmals unter 12 Sekunden. Mit 4510 Punkten und durchschnittlich guten Ergebnissen wurde Oliver Neuper Siebter und Florian Grünwald kam ohne Nullrunde in den zehn Disziplinen noch aufs Podest. Seinen ersten Zehnkampf bestritt Alexander Baum (U20). Mit 4058 Punkten belegte er Platz sieben und rundete das starke Ergebnis der Korschenbroicher ab.