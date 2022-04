Werths Wunderpferd geht in Rente : Von Bredow-Werndl gewinnt Dressur-Weltcup beim Abschied von Weihegold

Werths Wunderpferd geht in Rente

Isabell von Bredow-Werndl hat in Leipzig gewonnen (Archivbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Leipzig Isabell Werth hat beim Abschied ihres Erfolgspferdes Weihegold beim Weltcup-Finale in Leipzig den dritten Platz belegt. Der Sieg ging an Olympia-Siegerin Jessica von Bredow-Werndl.

Jessica von Bredow-Werndl winkte fröhlich strahlend ins Publikum und tätschelte ihr Pferd nach dem Gewinn des Dressur-Weltcups 2022. Die 36-Jährige aus dem bayerischen Tuntenhausen sicherte sich den Titel am Samstagabend in Leipzig vor rund 7000 Zuschauern mit ihre Stute Dalera. Sie erhielt 90,836 Prozent. Platz zwei ging an die Dänin Cathrine Dufour mit Vamos Amigos (86,164).