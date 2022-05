Handball : NHV beendet die Saison mit Sieg

NEUSS Trainer Christoph Schon verlässt den Handball-Regionalligisten Neusser HV aus gesundheitlichen und privaten Gründen schon wieder.

In Weiden warteten die Gäste fast notgedrungen mit einer Überraschung auf, denn in Lukas Menze, Aaron Rothkopf, Til Klause und Henrik Ingenpass fehlten gleich vier Rückraumspieler. Außerdem ging Tim Dicks angeschlagen in die Begegnung und musste dann auch Ende der ersten Halbzeit komplett passen. Dafür war der „Altinternationale“ Robert Bosnjak als Verstärkung im Kader. Der 51-Jährige hat immer noch Spaß am Handball und spielt zumeist in der dritten Garnitur des NHV. „Sein Auftritt hat beim Gegner zunächst für ein wenig Verwirrung gesorgt, denn von Videoanalysen her kannten sie ihn nicht“, stellte Jurisic schmunzelnd fest: „Er hat immer noch Luft für acht bis zehn Minuten, ehe er eine Pause benötigt. Mit seiner Erfahrung hat er uns gut helfen können. Bedanken möchte ich mich auch für die großartige Unterstütung der Zuschauer in dieser Saison. Die Jungs haben noch einmal Charakter bewiesen und kämpferisch sowie spielerisch absolut überzeugt.“