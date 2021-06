Floorball : Kaarster Bundesligist richtet sich neu aus

Holzbüttgen Dass sich die Floorballer der DJK Holzbüttgen zu Trennung von Erfolgscoach Jesse Backman entschieden, hatte auch mit der Schaffung einer Sportdirektorenstelle zu tun. Jetzt steht fest: Ein Niederländer bekleidet beide Posten.

„Wir sind sehr froh, dass wir Tim von uns überzeugen konnten. Durch sein Verständnis für Vereinsorganisation und sein Floorball-Know-How passt er perfekt zu uns, und wir werden von seiner Arbeit langfristig profitieren“, sagt Philip Jesse in seiner Funktion als Floorbal-Abteilungsleiter der DJK. Im März hatten die Holzbüttgener etwas überraschend verkündet, dass sie sich von ihrem Erfolgscoach Jesse Backman trennen. Nach dem Bundesliga-Aufstieg im Jahr 2018 konnte das Team unter der Leitung des Finnen den nächsten Schritt machen. Bereits in Backmans erster Saison stand die Mannschaft vor dem Corona-bedingten Saisonabbruch nicht nur im Final Four des Deutschland-Pokals, sondern qualifizierte sich bereits vorzeitig für die Play-offs zur Deutschen Meisterschaft. Außerdem führte er mehrere Jugendspieler erfolgreich an die erste Mannschaft heran. Akteure wie Philip De Broux, Maximilian Groß, Linus Joest, Conrad Lehwalder oder Niklas Stammen zeigten unter ihm einen deutlichen Sprung in ihrer Entwicklung.