Floorball-Bundesliga : DJK Holzbüttgen ist in Berlin gefordert

Der nächste Bully steht für Holzbüttgen in Berlin an. Foto: Andreas Klüppelberg

Holzbüttgen Im Rennen um die Play-off-Plätze führt die DJK Holzbüttgen die nächste Auswärtsreise nach Berlin. An die Bundeshauptstadt denkt die Truppe von Trainer Tim Hidskes gerne zurück.

An das bislang letzte Spiel gegen die Berlin Rockets haben die Floorballer der DJK Holzbüttgen beste Erinnerungen. Vor nicht einmal zwei Wochen siegten sie beim Pokal-Final-Four in der Bundeshauptstadt im Halbfinale 8:3 und zogen ins Endspiel ein, das letztlich verloren ging. Dennoch war das der größte Erfolg der Vereinsgeschichte. Und auch das Bundesliga-Hinspiel gegen die Rockets gewann die DJK daheim 10:1, nun folgt am Samstag das Rückspiel.

„Ein komplett anderes Spiel. Beide Teams kämpfen derzeit mit Corona-Ausfällen. Das bedeutet also, dass sich sowohl die auflaufenden Reihen als auch die Spielstruktur unterscheiden werden“, erklärt DJK-Coach Tim Hidskes. Schon beim jüngsten Ligasieg gegen Leipzig musste er umstellen. „Wir haben gesehen, dass unsere Spielstrukturen aufgrund unterschiedlicher Reihen nicht immer vorhanden waren. Dieses Wochenende werden sich die Reihen erneut ändern. Wir müssen schauen, ob wir uns an unsere Grundlagen halten können.“ Trotzdem sollen in Berlin im Rennen um die Play-offs die nächsten drei Punkte her. Die Berliner verloren nach dem verpassten Finaleinzug im Pokal voriges Wochenende in der Liga daheim gegen den TV Schriesheim (2:3). Damit sind die Rockets mit 16 Punkten weiterhin im direkten Tabellenmittelfeld platziert. Tim Hidskes meint: „Aufgrund der Corona-Lage bin ich mir nicht sicher, was ich von Berlin erwarten kann. Wir müssen einfach sichergehen, dass wir unser eigenes Spiel auf den Punkt bringen.“