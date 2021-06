Rudern : Mal raus aus der Tretmühle Leistungssport

Neuss Nach der mit dem deutschen Frauenachter verpassten Qualifikation für die Olympischen Sommerspiele in Tokio legt Alexandra Höffgen den (Ruder-)Riemen erstmal aus der Hand. Körper und Geist brauchen dringend eine Pause.

Doch jetzt ist erstmal Schluss – sie muss raus aus der Tretmühle Leistungssport. Denn schon seit einem halben Jahr leidet die Ausdauerathletin des Neusser Rudervereins an einem Übertrainingssyndrom. „Das bedeutet, dass ich zu lange zu viel trainiert habe und mich davon nicht mehr richtig erholt habe“, erklärt sie. „Ich war nach hartem Training extrem platt und zu kaputt, um schlafen zu können, was auch nicht unbedingt zur Erholung beiträgt.“ Das Achter-Leben ist hart, sehr hart sogar: Sieben Tage die Woche pendeln die in unmittelbarer Konkurrenz stehenden Sportlerinnen zwischen dem Ruderleistungszentrum in Dortmund (später Potsdam) und ihrem Uni- oder Arbeitsplatz, zwischen Kraftraum, Ergometer und Trainingsstrecke. Freizeit? Wird tatsächlich überschätzt ...