Floorball-Bundesliga : Schnell zurück in den Meisterschaftsmodus

Edvards Stakis (l.) von der DJK Holzbüttgen. Foto: Andreas Klüppelberg

Holzbüttgen Nach der Finalniederlage im Pokal-Final-Four empfangen Holzbüttgens Bundesliga-Floorballer Leipzig. Eine enorm wichtige Partie im Rennen um den Einzug in die Meisterschafts-Play-Offs.

Klar, nach der Niederlage im Pokalfinale gegen den UHC Weißenfels am vergangenen Sonntag in Berlin war die Enttäuschung bei den Floorballern der DJK Holzbüttgen groß. Doch lange daran abarbeiten können sie sich nicht, denn schon am Samstag (18 Uhr) steht ein enorm wichtiges Duell in der Bundesliga auf dem Programm. In der heimischen Stadtparkhalle geht‘s gegen den amtierenden Meister MFBC Leipzig um wichtige Punkt zum Erreichen der Meisterschafts-Play-offs.

So ist es aus psychologischer Sicht ganz sicher richtig, die positiven Seiten des Spektakels in der Bundeshauptstadt herauszustellen. „Wir haben es bei dem bisher größten Floorballevent in Deutschland bis ins Finale geschafft. Dazu wurden wir von unseren fantastischen Fans unterstützt, die allein schon den Sieg verdient hätten“, sagt Kevin Strauss, seit 2014 im Verein und damit einer der dienstältesten und erfahrensten Spieler im Kader. Die Holzbüttgener haben sich die Enttäuschung auch dadurch aus den Kleidern geschüttelt, indem sie sich bewusstgemacht haben, dass das Final Four nicht das Ende der Saison darstellt, sondern dass es in der Bundesliga noch viel zu holen gibt. Das hat den Erfolgshunger wieder geweckt.