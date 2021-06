Jugendhandball : B-Jugend des TSV Bayer gewinnt kleines DM-Finale

Dormagen Auch im Halbfinale gegen den späteren Deutschen Meister Füchse Berlin Reinickendorf durften die Schützlinge von Trainer Peer Pütz auf eine Überraschung hoffen.

Vielleicht wäre sogar noch mehr drin gewesen, denn auch im mit 26:33 (Halbzeit 14:16) verlorenen Halbfinale gegen die Füchse Berlin Reinickendorf hielt der TSV-Nachwuchs lange mit. Den physisch überlegenen Handballern von der Spree boten die Schützlinge von Trainer Peer Pütz mit klugen Offensivattacken Paroli, lagen nach dem Treffer von Maximilian Schmidt zum 12:11 noch in der 20. Minute vorne. Dass es nach 25 Minuten dennoch mit einem Zwei-Tore-Rückstand in die Kabine ging, machte Pütz an der zu hohen Quote leichter Fehler fest. Als die Gäste nach dem Seitenwechsel den Druck in der Abwehr noch erhöhten, zogen sie zunächst auf bis zur fünf Tore davon. Maximilian Schmidt, Jan-Christian Schmidt und Moritz Kasper sorgten bis zur 42. Minuten mit drei Treffern in Folge für den 25:27-Anschluss, doch danach war der Akku leer, die folgenden knapp acht Minuten bis zum Schlusspfiff gingen mit 6:1 an die Füchse, die sich schließlich auch im Finale mit 25:21 (12:9) gegen die Rhein-Neckar Löwen zu behaupten wussten. Im Halbfinale spielten für Dormagen: Jonathan Dobiey (im Tor), Robin Kremp (3), Jan Christian Stolzenberg, Moritz Kasper (5), Kaj Kriescher (4), Felix Boeckenholt (4), Johannes Emmerich, Jan-Christian Schmidt (2), Luca Ostrowski, Leo Seyb, Maximilian Schmidt (4), Frederik von Bülow (4/2).