3. Tischtennis-Bundesliga : Holzbüttgens Damen verlieren Saisonfinale

Holzbüttgen Knappe Niederlage in Berlin für Holzbüttgens Drittliga-Tischtennisspielerinnen im letzten Saisonspiel. Die scheidende Valerija Mühlbach verlor ihr erstes Einzel der Rückrunde.

Für Valerija Mühlbach klappte es zum Saisonabschluss nicht ganz, ihre bis dahin blütenweiße Weste bis zum Ende rein zu halten. Ihre Rückrunden-Bilanz stand bei 15:0 Spielen, nachdem sie bei den Füchsen Berlin auch ihr erstes Einzel gegen Emilija Rliskyte mit 11:7, 11:6 und 11:7 für sich entschieden hatte. Im letzten Einzel der Saison musste sich die Ukrainerin, die in der kommenden Saison für den Zweitligisten SV Schott Jena spielt, dann aber doch noch geschlagen geben. Gegen die Berliner Abwehrspielerin Katalin Jedtke unterlag sie in drei Sätzen. Martyna Dziadkowiec, die in der Vorwoche gegen Fritzdorf gefehlt hatte, weil sie in Polen derzeit ein Praktikum absolviert, war in Berlin wieder mit dabei. Sie gewann das letzte gemeinsame Doppel mit Valerija Mühlbach in vier Sätzen gegen Riliskyte/Henning. Im Einzel reichte es anschließend aber nicht mehr zu einem Sieg. Gegen Katalin Jedtke und Emilija Riliskyte unterlag sie jeweils mit 0:3 Sätzen. Einen starken Auftritt legte Jana Vollmert zum Abschluss hin. Sie gewann im unteren Paarkreuz gegen Sina Henning und Ann-Marie Dahms jeweils im Entscheidungssatz. Dabei lag sie in beiden Spielen bereits mit 1:2-Sätzen in Rückstand. Als Ersatzspielerin für Rachel Gerarts war Sandra Förster mit in die Hauptstadt gereist. Für sie reichte es aber sowohl im Einzel gegen Henning und Dahms als auch im Doppel an der Seite von Jana Vollmert (gegen Riliskyte/Henning) nicht zu einem Satzgewinn.