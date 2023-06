2. Handball-Bundesliga Ein Dormagener Kantersieg und viele Emotionen

Emotional deswegen, weil am letzten Spieltag traditionell einige Abschiede auf dem Programm stehen. Und nach den vielen Toren der eigenen Mannschaft gegen völlig überforderte, schon lange als Absteiger feststehende Rostocker waren die TSV-Anhänger auch in der Laune, den Protagonisten den gebührenden Rahmen für ihre letzten Auftritte zu bescheren. Den Anfang machte TSV-Pressesprecher Detlev Zenk, der über Jahrzehnte in unterschiedlichen Funktionen die Dormagener Handball-Historie begleitet hat und nun mit fast 70 Lebensjahren aufhört. Wie beliebt er ist, dafür waren die Lautstärke des Applauses und die Sprechchöre mit seinem Namen ein guter Gradmesser, nachdem ihm Handball-Geschäftsführer Björn Barthel einige herzliche Worte gewidmet und einige Präsente überreicht hatte. Vergleichbare Werte erreichte das Applausometer bei den Verabschiedungen der Spieler Jaka Zurga, Mislav Grgic, André Meuser, Aron Seesing und Jakub Sterba nur be zwei von ihnen. War das bei Eigengewächs Aron Seesing, der zum Erstligisten Bergischer HC geht und bei jedem Heimspiel einen eigenen Fanklub in der Halle hat, schon fast ein Selbstläufer, hat sich Rechtsaußen Jakub Sterba in seinen vier Jahren am Höhenberg diesen Status hart erarbeitet. „Er ist ein Handballer, an dessen Körpersprache sich erkennen lässt, wie viel Spaß Handball, Abwehrarbeit und Torewerfen machen. Man sieht ihm aber auch den Ärger an, wenn er nicht trifft“, nannte Björn Barthel einige der Gründe, wieso der 26 Jahre alte tschechische Nationalspieler, der nun ASV Hamm-Westfalen geht, im Laufe der Zeit zum Publikumsliebling geworden ist.