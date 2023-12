Fußball-Bezirksliga TSV Bayer Dormagen überwintert auf einem Abstiegsplatz

Der TSV Bayer Dormagen beendete seine enttäuschende Hinrunde in der Fußball-Bezirksliga mit einer 2:4-Niederlage gegen den TV Kalkum. Das Trainerduo Marko Niestroj und Ayhan Karadeniz konnte die Kehrtwende auch in seiner ersten Hinserie nicht schaffen. Gegen den TV lagen die Dormagener schnell durch ein Tor von Lars Jansen (13.) mit 0:1 hinten. Kurz vor der Pause erhöhte Jansen (44.) auf 2:0. Auch nach dem Wiederanpfiff ließ der TSV den Zugriff vermissen. Syle Bajrami (47.) und Nico Pesch (52.) sorgten für klare Verhältnisse und erhöhten auf 4:0. „Die erste Hälfte war sehr schwach. Wir haben die Aggressivität vermissen lassen. Wenn du so ein Spiel noch drehen willst, dürfen wir nicht direkt nach der Pause zwei Tore kassieren“, kritisierte Ayhan Karadeniz. Eine Aufholjagd gelang dem TSV nicht mehr, dennoch sorgten Michael Kandora (61.) und Niclas Kuypers (90.) für Ergebniskosmetik.