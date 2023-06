39. Neusser Sommernachtlauf Der Sommernachslauf der TG Neuss hat viele Gesichter

Eine noch viel schönere „Last“ zu tragen hatte derweil Florian Pejchar. Der als Mitarbeiter der TG-Geschäftsstelle für den Sommernachtslauf zuständige Eventmanager ist nämlich gerade zum zweiten Mal Vater geworden. Töchterchen Mathea hat in Mika Matheo ein Brüderchen bekommen. Gut möglich also, dass auf den geschafften Papa nach seinem Einsatz am Samstag bis kurz vor Mitternacht eine kurze Nacht folgte, „denn meine Frau hat mir nur bis morgen freigegeben“, verriet Pejchar schmunzelnd. Während er sich auf seinen Einsatz immerhin vorbereiten konnte, erwischte es Rainer Breuer kalt. Ursprünglich hatte der Bürgermeister der Stadt Neuss zu Beginn des Laufspektakels die von Schützenkönig Marc Hillen mit dem Verein „Schützen gegen Krebs“ iniiziierte Spendenaktion nur als Zuschauer begleiten wollen. Seinen Verweis auf die fehlende Uniform, „die muss noch irgendwo unter den Karnevalssachen versteckt sein“, konterte TG-Geschäftsführer Klaus Ehren freilich energisch. Er drückte dem Stadtoberhaupt lächelnd einen Hut der Schützenlust in die Hand, womit sich Breuer bei nicht unbeträchtlicher Hitze in die Pflicht genommen sah, den Kampf über 700 Meter in Angriff zu nehmen – immerhin gemeinsam mit Ehren, der am Morgen mit seinem fleißigen Helferteam die Strecke für am Ende 3677 Finisher präpariert hatte ...