Handball „Deddy Cool“ geht in den Ruhestand

Fünf Aufstiege in die Zweite Liga, drei in die „stärkste Liga der Welt“, die genau dreißig Jahre zurückliegenden Finalspiele im Europa- und DHB-Pokal – über all das hat er ebenso berichtet wie über die eher dunkleren Seiten mit finanziell bedingten Rückzügen, Insolvenzen und sportlichen Abstiegen. Es waren Dramen dabei, mit (wie die beiden „Wunder von Emsdetten“) und ohne Happy-End (wie der in letzter Sekunde verlorene Relegations-Krimi gegen den Wilhelmshavener HV). Es gab Zeiten, als es überhaupt nicht mehr weiter zu gehen schien am Höhenberg, es gab aber auch rauschende Aufstiegspartys, die wohl am nachhaltigsten in Erinnerung bleiben – die erste 1987 im (bezeichnenderweise) „Old Daddy’s“, die letzte zwei Jahrzehnte später, als Peter Sieberger, Ingo Meckes und Co. im Bayer-Sportcenter auf der Theke tanzten.