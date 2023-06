39. Neusser Sommernachtslauf Genug vom „Höher, Schneller, Weiter“

Als Vierter über 10.000 Meter in 36:33 Minuten nur knapp am Podest vorbei lief Matthias Rück (TG Neuss), der beim Sommernachtslauf längst zum lebenden Inventar gehört. Doch der Lokalmatador, in der Altersklasse M40 nicht zu gefährden, sieht die Sache mittlerweile ausgesprochen gelassen, zumal er seinen Schwerpunkt schon seit einiger Zeit auf den Triathlon gelegt hat. „Der ist vielseitiger und macht mir einfach mehr Spaß.“ Die den langen Wettkampftag in der Neusser City abschließenden Team-Staffeln über vier Mal 1,1 Kilometer weckte indes seinen Ehrgeiz: Gemeinsam mit Imad Annaji, Nils Faggo und Ben Odenthal sicherte er sich als „TG Neuss und Friends“ in 14:28 Minuten vor Jannik Jansen, Dennis Thaller, Paul Winkelmann und Florian von der Ohe als „Keine Gnade im Tal“ (14:47) und der „Rasselbande“ mit Lukas Heinemann, Hugo Kamphoff, Ferdinand Reipen und Max Triller (15:03) Platz eins bei den Männer. Bei den Frauen gewannen die „Novesia Super Girls“ mit Johanna Dedecek, Jenne Friese, Felia Gerdes und Alina Ley (16:54) die wilde Hatz. Aus Treppchen und damit zur Siegerehrung mit dem am Samstag wieder viel beschäftigten Zeremonienmeister Thomas Gindra schafften es auch Filippa Kriependorf, Joke Ostendorf, Lisa Sels und Alva Semran als „Catch us if you can“ (17:33) und die TG Neuss mit Flora Feuring (2. über 5 km in 20:58 Minuten), Doreen Floß (3. über 10 km in 42:39 Minuten), Claudia Schmitz und Sabrina Stauten (17:34 Minuten.