Säbelfechten Auch ohne sein Top-Trio sticht der TSV bei Deutscher Meisterschaft

Eigentlich hätte der nationale Verband (DFB) die Deutschen Meisterschaften im Säbelfechten gleich am Höhenberg austragen lassen können, denn die Aktiven des TSV Bayer Dormagen machten den Siegeslorbeer praktisch unter sich aus. Dabei hatte das Funktionsteam um Fechtkoordinator Olaf Kawald entschieden, in Matyas Szabo, Raoul Bonah und Larissa Eifler drei ihrer Asse nicht mit nach Künzelsau in Baden-Württemberg zu nehmen.