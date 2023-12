Handball-Regionalliga TSV Bayer reist mit reduziertem Kader nach Refrath

Die Dormagener stehen vor einer schwierigen Aufgabe, denn sie müssen mit reduziertem Kader antreten. Janis Beckers, der zuletzt in Abwehr und Angriff zu überzeugen wusste, muss wegen einer Verletzung gleich bis Ende des Jahres passen. Hinzu kommt noch, dass die A-Jugend parallel in der Bundesliga spielt und die Erste Mannschaft am Montag im Abstiegskampf der Zweiten Bundesliga ein extrem wichtiges Spiel auszutragen hat. „Das wird ein große Herausforderung für uns und das nicht nur weil wir mit einem kleinen Kader antreten müssen“, ist sich der Dormagener Trainer Martin Berger sicher. „Für uns gilt es darum zunächst einmal, die Abwehr zu stabilisieren, um den starken Angriff der HSG in den Griff zu bekommen.