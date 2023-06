Fußball-Bezirksliga Mit Dreierpack zum Klassenverbleib

Marko Niestroj und Ayhan Karadeniz übernahmen. Dem neuen Trainerduo gelang zwar der Klassenerhalt, dennoch blickt auch Niestroj kritisch auf seine Rückkehr als Trainer. „Wir können mit der Rückrunde nicht zufrieden sein.“ Auch Frassek war mit der Leistung des Teams nicht zufrieden, dennoch stärkt er dem Gespann den Rücken: „Ich habe hundertprozentiges Vertrauen in Marko und Ayhan. Der frische Wind war nötig und ich hoffe, dass die Zusammenarbeit weitergeht. Es wurden viele Einzelgespräche geführt und ich denke, dass wir das große Potenzial in der Mannschaft nutzen können, so dass wir wieder oben angreifen können.“ Für ihn stellte der 5:2-Derbysieg gegen den VdS Nievenheim am 2. April den Wendepunkt dar. „Wir haben lange gebraucht, um den Abstiegskampf anzunehmen. Aber dann ist der Mannschaft die Situation klar geworden. Die Trainingsbeteiligung nahm zu und wir sind als Team zusammengewachsen.“