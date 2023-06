Ringen Samuel Bellscheidt könnte im Finale auf Deni Nakaev treffen

Gut möglich, dass es bei den am Donnerstag beginnenden Deutschen Meisterschaften in Heidelberg zu einem rein Neusser Finale kommt. Denn mit Blick auf die Männer-WM in Belgrad (16. bis 24. September) könnten in der Gewichtsklasse bis 77 Kilogramm in Samuel Bellscheidt und U20-Weltmeister Deni Nakaev zwei Ringer des KSK Konkordia an den Start gehen. Fehlen werden im griechisch-römischen Stil allerdings neben dem verletzten Adam Bachor (87 kg) auch Aaron Bellscheidt (72 kg) und Iwan Tagner (77 kg), die sich unter KSK-Trainer Oleg Dubov auf die U20-Europameisterschaften im spanischen Santiago de Compostela (26. Juni bis 2. Juli) vorbereiten.