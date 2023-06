Gerätturnen Katja Werremeier turnt stark beim Deutschland-Cup

Und auch auf großer Bühne zeigte Katja Werremeier ihre ganze Klasse: Mit einer gestreckten Schraube in eine saubere Punktlandung schloss sie am Boden ihre letzte akrobatische Reihe ab und erhielt dafür von den Kampfrichtern vollkommen zu Recht eine hohe Bewertung. Auch die Performance an Sprungtisch, Stufenbarren und Schwebebalken ließ kaum Abzüge zu, so dass am Ende in der Leistungsklasse 1 ein Top-10-Platz unter insgesamt 39 Turnerinnen heraussprang.