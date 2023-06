Spieler der DJK Holzbüttgen wechselt nach Schweden Nils Hofferbert spielt im Mekka des Floorball-Sports

Die mehr als 3000 Zuschauer fassende IFU-Arena in Uppsala, ein 30.000 Quadratmeter großer Sportpalast, ausgestattet mit riesigen Bildschirme in den Ecken, LED-Banden, die die Spielfläche umgeben, bequeme Sitzplätze, ein Restaurant und Logen mit optimaler Sicht aufs Feld. Zum 2016 für rund 35 Millionen errichteten Komplex gehören außerdem noch vier Trainingsfelder mit einer Kapazität von 500 Plätzen. Er ist nicht nur die Heimat des schwedischen Meisters Storvreta IBK, sondern auch des IK Sirius IBK, dessen Trikot ab dem 1. August in Nils Hofferbert ein „Holzbüttgener Jung“ tragen wird.