2. Handball-Bundesliga Dormagener stehen vor letztem Saisonspiel

TSV-Manager Björn Barthel führte damals auch die schwierige wirtschaftliche Lage nach der Corona-Pandemie und die Folgen des Krieges in der Ukraine als Begründung an, woran sich trotz der vorsichtig positiven Entwicklung der Zuschauerzahlen am Höhenberg bis heute nichts geändert hat. Dennoch schließt Barthel drei Monate später nicht aus, dass sich eventuell nicht doch noch etwas tut in Sachen Kaderplanung. Denn dass es der TSV mit dem noch mal verjüngten Kader vermutlich noch schwerer haben wird als in dieser und der vergangenen Spielzeit, in der extrem starken 2. Liga zu bleiben, ist sicher nicht nur Trainer Matthias Flohr aufgefallen. Er erklärt bei jeder Gelegenheit, wie gut die Nachwuchsarbeit in Dormagen ist und wie gerne er mit den jungen Spielern zusammenarbeitet, betont aber: „Wir müssen uns vom Anspruchsdenken früherer Tage verabschieden. Nächste Saison spielen wir vom ersten Spieltag an nur gegen den Abstieg.“