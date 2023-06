Fußball-Bezirksliga TSV Bayer Dormagen rettet sich spektakulär

Gruppe 1: SW Düsseldorf – BV Wevelinghoven 4:2 (1:0). Das war‘s. Der BVW muss den Weg in die Kreisliga A antreten. Ruka Sakauchi (22., 52.) brachte den Tabellenletzten in Führung, Yuchan Lee (56., 71.) erhöhte und zerbrach die Hoffnungen der Gäste. „Es tut weh. Es ist jetzt schwer zu sagen, was gefehlt hat. Trotzdem möchte ich mich beim Vorstand für das Vertrauen bedanken“, meinte Interimstrainer Maximilian Mansfeld, der in die Rolle des Teammanagers zurückkehren wird. Dennis Höfling (89.) und Christian Beyer (90.+2) bewiesen noch mal Moral und sorgten für die vorerst letzten Bezirksligatore des BVW.