Skaterhockey-Bundesliga Die Crash Eagles kommen in Iserlohn böse unter die Räder

Der nächste Rückschlag in der Skaterhockey-Bundesliga für den amtierenden Meister Crash Eagles Kaarst. War die Niederlage gegen Tabellenführer Crefelder SC zwar schmerzlich, aber noch keine große Überraschung, so setzte es am Wochenende bei den Samurai Iserlohn eine deftige 6:15-Schlappe (2:3, 3:6, 1:6), mit der vor allem in der Deutlichkeit nicht zu rechnen war. Nur eine halbe Stunde lang war es ein Duell auf Augenhöhe, dann zogen die Gastgeber davon.