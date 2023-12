Handball-Regionalliga TSV Bayer Dormagen II trotzt seinen Problemen

Nach anfänglichem Abtasten gingen die Hausherren noch mit 3:2 in Front, was auch deren einzige Führung in dieser Partie bleiben sollte. Im Anschluss lief es bei den Gästen immer besser. Aus einer sehr kompakten Deckung heraus, mit einem glänzend aufgelegten Matthias Broy im Tor, konnten sie ihr Umschaltspiel aufziehen. Die HSG hatte dem kaum etwas entgegen zu setzen und so setzte sich Bayer bis zur 19. Minute eigentlich schon vorentscheidend auf 16:6 ab. Am Ende der ersten Halbzeit gab es dann eine kleinere Schwächephase, die den Vorsprung schmelzen ließ. Die Gäste hatten jedoch stets einen beruhigenden Vorsprung und in der Schlussphase setzte dann Moritz Kasper die Akzente, warf er doch drei der letzten vier Dormagener Tore. „Das war heute, auch in Anbetracht des Kaders richtig stark“, resümierte Trainer Martin Berger.