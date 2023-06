Leichtathletik Dormagener Hürdensprinter steigert sich und holt Sieg

Mit dem Sieg Aschhoffs bei der Sparkassen Gala war nach den Vorläufen über 110 Meter Hürden nicht unbedingt zu rechnen gewesen: Der U18-Athlet hatte in 14,45 Sekunden die zweitbeste Zeit auf die Bahn gezaubert, allerdings eine halbe Sekunde hinter dem Führenden Maximilian Schreiber (13,99 Sekunden) gelegen. Im Finale gelang Aschhoff dann ein glänzender Start: Er führte bei der ersten Hürde, Favorit Schreiber blieb an der zweiten Hürde stehen. Aschhoff brachte das Rennen in der Folge cool nach Hause und sorgte für Begeisterung beim mitgereisten Trainer Peter Kurowski. Hürdensprinter Ben Aschhoff hat bei der Sparkassen Gala in Regensburg ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Seine Siegerzeit von 14,11 Sekunden bedeutete gleichzeitig die nächste persönliche Saisonbestleistung. Seine Vereinskameradin Lilly Hoffmeister lief über die 100 Meter Hürden die viertbeste Zeit ihrer Laufbahn: 13,99 Sekunden reichten knapp nicht für den Endlauf, brachte jedoch die Erkenntnis, dass die gute Ergebnisserie anhält. In Regensburg herrschte bei nahezu allen Hürdenläufen starker Gegenwind, was die Aufgabe für die Aktiven komplizierter gestaltete.