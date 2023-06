Leichtathletik Tanja Spill steigert in Spanien ihre Saisonbestleistung

„Das war ein richtig gutes Rennen. Bei baldiger kompletter Genesung sollte Tanja ihre Leistung in nächster Zeit um einiges steigern können“, sagte TSV-Trainer Willi Jungbluth zu Spills Auftritt in Spanien. In einem starken 14er-Feld belegte die Dormagenerin zwar letztlich „nur“ den zehnten Platz, doch mit ihrer Zeit von 2:02,46 Minuten machte sie einen deutlichen Sprung nach vorne. In die Saison war sie beim Himmelfahrtssportfest in Köln mit einer Zeit von 2:04,19 Minuten gestartet. Ihre persönliche Bestzeit von 2:00,66 Minuten stammt aus dem Jahr 2021, in dem sie letztlich hauchdünn die Qualifikation für Olympia in Tokio verpasste. Ebenfalls in Huelva am Start war Spills deutsche Konkurrenten Christina Hering aus München, die in einer Zeit von 2:01,32 Minuten zwei Plätze vor der TSV-Athletin ins Ziel kam. Den Sieg holte sich souverän die Kenianerin Vivian Chebet Kiprotich in 1:58,80 Minuten. Nun steht für Tanja Spiel zunächst eine kleine Wettkampfpause an, ihr nächster Auftritt ist planmäßig am Mittwoch, 21. Juni, in Pfungstadt vorgesehen.