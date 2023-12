2. Handball-Bundesliga In Dresden liegt Dormagen lange vorn

Gegen die heimstarken Dresdner bewiesen die Gäste in der ersten Hälfte starke Comeback-Qualitäten und verwandelten, gestützt auf starke Paraden ihres eingewechselten Torwarts Martin Juzbasic, einen 9:13-Rückstand in eine Ein-Tor-Pausenführung. Auch nach dem Seitenwechsel blieb der TSV lange Zeit richtig gut im Spiel, führte bis in die 46. Minute mit 23:22. Doch in der sogenannten Crunchtime fiel den Dormagenern gegen die massive Abwehr des HCE nicht mehr viel ein. Die daraus resultierenden Fehler nutzten die Dresdner zu einigen einfachen Treffern, die ihnen letztlich den achten Sieg im neunten Heimspiel bescherten.