Fußball : Fußball: C-Junioren sind am Wochenende gefordert

Fußball: C-Junioren sind am Wochenende gefordert

Rhein-Kreis Während die meisten Fußballer aufgrund des Totensonntag pausieren, sind die C-Junioren am Samstag im Einsatz. Für die SVG Weißenberg und den SC Kapellen geht es in der Niederrheinliga um wichtige Zähler gegen den Abstieg.

Seit zwei Spieltagen wartet die SVG Weißenberg nun auf Zähler. Gegen die SSVg Velbert soll es am Samstag ab 15 Uhr endlich wieder klappen. „Das ist ein sehr wichtiges Spiel für uns. Wir müssen den Abstand zu den Abstiegsrängen wieder ausbauen“, sagt Trainer Giulio Sinesi. Hoffnung macht die Heimbilanz. Aus vier Partien auf dem eigenen Platz holte Weißenberg fünf Punkte. „Ich bin zuversichtlich, wir sind zuhause sehr stark“, so Sinesi.

Die C-Junioren des SC Kapellen sind nun sogar sechs Spieltagen ohne ein Erfolgserlebnis. Am Samstag (15 Uhr) steht das Gastspiel in Ratingen auf dem Programm. Die Gastgeber kommen immerhin auf neun Punkte in dieser Spielzeit.