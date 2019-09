Jugendfußball : Pallasch verlässt den SC Kapellen

Ist nicht mehr Trainer in Kapellen: Andreas Pallasch. Foto: Fupa

Rhein-Kreis A-Lizenz-Trainer wirft beim A-Jugend-Niederrheinligisten das Handtuch.

Keine vier Spieltage sind absolviert, da gibt es beim SC Kapellen schon einen Wechsel auf der Trainerposition – allerdings aus freien Stücken. Die Weißenberger C-Jugend hofft nach dem Debakel in Unterrath auf Wiedergutmachung.

A-Junioren: VfB Homberg – SC Kapellen. So hatten sich die Verantwortlichen die erste Niederrheinliga-Saison seit drei Jahren nicht vorgestellt. Nach drei Spieltagen ist der SC Kapellen noch punktlos. Zu allem Überfluss hat nun auch noch Trainer Andreas Pallasch das Handtuch geworfen. „Der Trainer ist von selbst gegangen. Das war keine Entscheidung des Vereins“, stellte Jugendleiter Daniel Schmitz klar, der sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht zu den weiteren Hintergründen des Abgangs äußern wollte. Zunächst übernimmt Oliver Seibert, Chefcoach der ersten Mannschaft, gemeinsam mit Co-Trainer Michael Creutz das Training der A-Junioren. Wer das Team am Sonntag in Homberg betreut, ist noch nicht klar. Feststeht hingegen: Der SCK muss liefern. Das findet auch Schmitz: „Wir brauchen die Punkte.“