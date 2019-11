Tischtennis : BW Grevenbroich hat im Abstiegskampf nichts zu verschenken

Rhein-Kreis Tischtennis: Auf den NRW-Ligisten warten zum HinrundenEnde ebenso schwierige Aufgaben wie für die Verbandsligateams aus Neuss und Holzbüttgen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der TTC Blau-Weiß Grevenbroich kämpft mit schwankenden Leistungen in der Tischtennis-NRW-Liga ums Überleben. Aktuell stehen die Schloss-Städter mit 5:9 Punkten auf dem achten Platz, der am Ende der Saison in die Abstiegs-Relegation führen würde.

Bei nur noch zwei anstehenden Spielen gibt es nicht mehr viele Möglichkeiten, in der Hinserie zu punkten. In beiden Partien geht es gegen höher platzierte Vereine. Besonders schwer wird es am Samstag (18.30 Uhr, Sporthalle der Erich-Kästner-Schule, Goethestraße). beim Tabellenzweiten Mettmann- Sport (11:5 Punkte). „Bei Mettmann hängt sehr viel davon ab, ob Spitzenspieler Hongyu Chen mitspielt oder nicht. Mit ihm sind sie bisher noch ohne Verlustpunkt und auch kaum zu schlagen. Ohne ihn fallen sie ab Position vier etwas ab, sodass wir dann eigentlich auch leicht favorisiert sind“, sagt BW-Kapitän Janos Pigerl, der froh ist, in seinem Team alle sechs Mann an Bord zu haben. Er gibt für die beiden letzten Hinrunden-Spiele die Zielsetzung an: „Falls Chen fehlt, wollen wir aus den letzten beiden Spielen der Hinserie noch drei Punkte holen. Voraussetzung dafür wäre dann zumindest ein Remis, lieber natürlich ein Sieg.“

In der Verbandsliga wollen die Zweitvertretungen der TG Neuss und der DJK Holzbüttgen an die guten Leistungen der Vorwoche anknüpfen und weiter Boden im Kampf um den Klassenerhalt gut machen. Dabei haben die Neusser auf dem Papier die deutlich schwierigere Aufgabe. Sie empfangen am Samstag (18 Uhr, Sporthalle der Maximilian-Kolbe-Schule, Bergheimer Straße), den Tabellenzweiten, MTG Horst. Die Essener haben mit 14:4-Zählern nur einen Punkt Rückstand auf Spitzenreiter Borussia Düsseldorf III. Die überragenden Akteure im Team sind Dennis Stadie (Position 1, 12:5), Oliver Buschkühl (in der Mitte 13:0) und Benedikt Burgmer (Mitte: 3:1, unten 4:1). „Ich sehe MTG Horst als klaren Favorit. Auch wenn der eine oder andere fehlt, sind da mindestens gleichwertige Ersatzleute. Für mich ist das die beste Mannschaft der Liga, weil sie konstant in einer sehr guten Aufstellung spielen“, sagt Dominik Sagawe, der selbst wegen Knieproblemen nicht dabei sein wird. Seinen zweiten Einsatz in der Reserve soll Dejan Hoheisel bekommen, der bisher hauptsächlich in der Regionalliga aufgelaufen ist. Die Holzbüttgener Zweitvertretung gastiert am Samstag (17.30 Uhr, Sporthalle an der Bayreuther Straße) beim Tabellenvorletzten SSV Germania Wuppertal (4:10 Punkte).