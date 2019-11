Basketball : Tigers treffen auf das Topteam der Liga

Neuss Das aus der Fusion von Wolfpack Wolfenbüttel und Eintracht Braunschweig entstandene LionPride ist am Samstag in Neuss zu Gast. Nach dem Sieg bei Alba Berlin freuen sich die Zweitliga-Basketballerinnen der TG auf den Spitzenreiter.

Nach nur einem Jahr Pause steht für die Zweitliga-Basketballerinnen der TG Neuss am Samstag (Anpfiff 17.30 Uhr) in heimischer Elmar-Frings-Sporthalle an der Bergheimer Straße schon wieder ein Duell mit Eintracht Braunschweig an. Vor der Fusion mit dem in Deutschland wegen seiner Fußballsparte wesentlich prominenteren Nachbarn aus der Löwenstadt hatten die Tigers und das Wolfpack Wolfenbüttel so manchen Strauß ausgefochten. Die vor allem in den Play-offs gelebte Rivalität endete erst 2018, als sich Wolfenbüttel und Braunschweig nach dem Aufstieg der Wölfe unter dem Namen „LionPride“ im Oberhaus versuchten.

Das gibt auch die Tabelle wieder, die die Eintracht mit 10:2-Punkten auf Rang eins führt. Allerdings liegt der letzte Pflichtspielauftritt schon fast drei Wochen zurück. Zu Beginn des Monats gelang über das Schlusslicht ChemCats Chemnitz nach spritziger erster (43:21) und eher zäher zweiter Hälfte ein letztlich ungefährdeter 60:53-Erfolg. Weil er die unfreiwillige Auszeit mit seinen Mädels schon hinter sich hat, könnte sich Bruhnke vorstellen, „dass die lange Pause des Gegners ein Vorteil für uns ist.“ Immerhin kommen die Tigers aus einem in jeder Beziehung positiven Wochenende in der Bundeshauptstadt: Bei Alba Berlin gelang ein 65:60-Sieg – und dabei, fand Routinier Jana Heinrich, „das beste Spiel in dieser Saison.“ Das deckt sich mit dem Eindruck ihres Coaches: „Wir nähern uns Step by Step dem an, was wir in den Play-offs leisten wollen. Natürlich sind wir am Samstag nicht der Favorit, kommen aber langsam an den Punkt, wo wir auch einer Mannschaft wie Braunschweig Paroli bieten können.“ Die beiden Tage an der Spree waren für ihn auch noch aus einem anderen Grund wertvoll: „Ich habe über das, worüber wir eh schon viel kommunizieren hinaus noch ein paar Zusatzinformationen bekommen.“