Taktiktraining als der Schlüssel zum Erfolg

Im Gastspiel beim TV Hüttenberg wartet auf Handball-Zweitligist TSV Bayer Dormagen eine ungewohnte Deckungsformation.

Und warum immer mehr Trainer davon sprechen, dass „die Tagesform“ entscheidend sei für Erfolg oder Misserfolg. Zu der können sie, siehe oben, durch akribisches Gegnerstudium eine Menge beitragen. Dusko Bilanovic ist so einer, der nichts dem Zufall überlässt. Deshalb haben seine Handballer in dieser Woche anders trainiert als in den voraufgegangenen. Denn am Samstag (19.30 Uhr, Sportzentrum an der Hauptstraße) wartet der TV Hüttenberg auf den TSV Bayer Dormagen. Und die Hessen, die vor zwei Jahren noch in der Ersten Liga spielten, jetzt aber wie in der vergangenen Saison um das Überleben in der Zweiten kämpfen, sind am 13. Spieltag der erste Dormagener Gegner, der mit einer einer eher ungewöhnlichen Deckungsformation zum Erfolg zu kommen versucht. Während nämlich die meisten Zweitligisten (wie der TSV Bayer auch) auf eine defensiv orientierte 6:0-Variante setzen, ein paar andere eine 5+1-Abwehr bevorzugen, bei der ein Deckungsspieler in der Mitte vor dem Block versucht, den gegnerischen Rückraum zu stören, vertraut Hüttenbergs Frederick Griesbach auf das 3-2-1-System.