Fußball : Nachwuchs des SC Kapellen will erste Punkte

Rhein-Kreis Hat das Warten beim SC Kapellen an diesem Wochenende endlich ein Ende? Die Juniorenteams der Erftstädter sind in der Niederrheinliga noch immer punktlos. Die Weißenberger C-Jugend hat Kapellen in der Hinsicht schon etwas voraus.

A-Junioren: SC Kapellen – VfR Fischeln. Nach zwei Spieltagen steht der VfR Fischeln an der Tabellenspitze, doch das ist für Jugendleiter Daniel Schmitz keine Ausrede: „Wir müssen Punkte holen, Tabellenführer hin oder her.“ Unter der Woche hat das Team die 0:4-Pleite gegen RW Essen hinreichend analysiert und weiter konzentriert gearbeitet. „Wir nehmen jetzt einen neuen Anlauf und werden die ersten Punkte holen“, ist Schmitz sich sicher.

B-Junioren: 1. FC Mönchengladbach – SC Kapellen. Duelle gegen den 1. FC Mönchengladbach sind immer etwas Besonderes, schließlich kämpfen die Teams seit Jahren im selben Gebiet um die besten Nachwuchskicker. Jugendleiter Schmitz will die Rivalität aber nicht überbewerten: „Das ist ein Nachbarschaftsduell. Wir haben ein professionelles Miteinander.“ Doch beide Mannschaften stecken aktuell in der gleichen Situation. Nach zwei Spieltagen stehen sie sieglos am Tabellenende. „Wir werden alles reinlegen, damit wir unsere ersten Punkte holen und nicht der 1. FC Mönchengladbach“, kündigt Schmitz an.

C-Junioren: SC Kapellen – 1.FC Mönchengladbach. Was für die Rivalität bei der B-Jugend gilt, zählt an diesem Wochenende auch bei den C-Junioren. Nach einem Spieltag fällt es Schmitz „schwer, eine Prognose abzugeben“. Im Gegensatz zum 1. FC Mönchengladbach hat Kapellen allerdings den Auftakt gegen die SpVg Odenkirchen (2:4) verpatzt. Für Schmitz kein Grund zur Panik: „Die C-Jugend formt sich so langsam. Da wächst eine gute Mannschaft zusammen“, ist er sich sicher.