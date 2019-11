Ringen : Das Ziel heißt Bundesliga

Neuss Ringer des KSK Konkordia Neuss können sich am Samstag ihres schärfsten Rivalen im Kampf um den Oberliga-Titel entledigen.

Sollten die Ringer des KSK Konkordia Neuss am Samstagabend die Sporthalle Baneberg im niederländischen Landgraaf als Sieger verlassen, dürfte ihrem Einzug ins Finalturnier des nordrhein-westfälischen Ringerverbandes am 21. Dezember in Bonn-Duisdorf kaum noch etwas entgegen stehen.

Denn in diesem Fall hätte der Tabellenführer der Oberliga Rheinland sechs Punkte Vorsprung auf seinen hartnäckigsten Verfolger, den gastgebenden KSV Simson aus dem niederländischen Landgraaf (Kampfbeginn ist um 19.30 Uhr). Und diese sechs Punkte dürften in den noch ausstehenden drei Kämpfer der „Play-off-Runde“ nicht mehr zu verspielen sein.

Es sei denn, die bisher ihren Konkurrenten turmhoch überlegenen Neusser schwächeln plötzlich auf der Zielgeraden. Im Ringen hat es das alles schon gegeben. Doch anders als in den Vorjahren scheint es in der Oberliga NRW diesmal tatsächlich mindestens einen Anwärter auf den mit dem Meistertitel verbundenen Bundesliga-Aufstieg zu geben: den KSK Konkordia Neuss.

Immerhin: Verglichen mit den „Spaziergängen“ gegen den Rest der Konkurrenz haben die Niederländer die KSK-Ringer zwei Mal richtig gefordert, denn die Neusser Siege fielen mit 16:12 und 21:13 eher knapp aus. Und mit einem eigenen Sieg am Samstag könnte der KSV Simson das Rennen noch einmal spannend machen, schließlich gibt es am 14. Dezember noch einen Rückkampf in Neuss. Wer danach Tabellenerster im Rheinland ist, trifft eine Woche später in Bonn auf den Tabellenersten aus Westfalen. Da liefern sich im Moment KSV Witten II und TV Essen-Dellwig ein Kopf-an-Kopf-Rennen, sie treffen am Samstag (in Essen) im direkten Duell aufeinander.