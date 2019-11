Eishockey : Spitzenteams kommen im Doppelpack

Torhüter Ken Passmann droht gegen Neuwied auszufallen. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Eishockey: Belgischer Top-Klub aus Leuven gastiert am Freitag in Neuss, am Sonntag kommt Neuwied.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Gleich zwei Mal gastieren an diesem Wochenende Eishockey-Spitzenmannschaften in der Neusser Südpark-Eishalle: Am heutigen Freitagabend im Rahmen des internationalen Inter-Regio-Cups die belgischen ICH Chiefs aus Leuven (Löwen) und am Sonntag der EHC Neuwied aus der Regionalliga West. Nach den blendenden Leistungen vom vergangenen Wochenende traut Trainer Daniel Benske seinem Neusser Team eine oder sogar zwei Überraschungen zu.

Die Belgier stellen seit Jahren eine Spitzenmannschaft, gelten als Nachwuchs-Kaderschmiede und sind der größte Eishockeyverein des Nachbarlandes. Ihr Gerüst sind drei belgische Nationalspieler: Rino Dhondt, Lukas Tambeur und Alec James. Im Verbund mit dem Finnen William Kangasniemi, dem Kanadier Adam Logozzo und dem Russen Borya Kolyasnikov stellen sie ein ausgeglichenes Team dar, das im IR-Cup zurzeit auf Rang drei liegt und zuletzt die Dinslakener Kobras mit 4:2 geschlagen hat.