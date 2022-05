Fußball : DJK Novesia und Uedesheim verlieren im Abstiegskampf

Rhein-Kreis Für den BV Wevelinghoven wäre in der Bezirksliga beim Tabellenvierten Sparta Bilk mit etwas mehr Glück im Abschluss sogar ein Sieg drin gewesen.

DJK Sparta Bilk – BV Wevelinghoven 1:1 (0:0). Der BV holte einen wichtigen Punkt und hat nun sechs Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze. „Wir sind mit dem Ergebnis super zufrieden, auch wenn wir ganz am Ende noch eine Großchance zum 2:1 hatten“, sagte Simon Büttgenbach, Sportliche Leiter des BV. „Das Team hat eine kämpferisch starke Leistung gegen einen guten Gegner gezeigt.“ Nach torloser erster Hälfte brachte Jonas Kell den BV in Führung, aber nur fünf Minuten später glichen die Gastgeber per Foulelfmeter aus. „Immerhin haben wir keinen Gegentreffer aus dem Spiel heraus bekommen, darauf können wir aufbauen.“, so Büttgenbach.

TV Kalkum-Wittlaer – SV Uedesheim 3:2 (1:0). SVÜ-Trainer Dalibor Dobras schob Frust: „Ich weiß nicht, was wir getan haben, um so viel Pech zu haben. Wir hatten so viele Chancen, aber haben es einfach nicht geschafft. Es gab aber auch sehr fragwürdige Schiri-Entscheidungen.“ Direkt in der ersten Minute gerieten die Uedesheimer durch einen Elfmeter in Rückstand. „Wie der zustande gekommen ist, weiß ich echt nicht“, so Dobras. Daniel Ferber verkürzte auf 1:2, kurz darauf konterte der TV zum 3:1. Seinen Strafstoß verschoss Daniel Ferber, Lukas Aldenhoff stellte trotzdem noch den Anschluss her (86.). Dobras bedient: „Ich kann den Jungs keinen Vorwurf machen. Aber wir haben es nicht geschafft, gegen ein Team auf Kreisliga A-Niveau zu gewinnen. So geht es für uns eben auch in die Kreisliga.“