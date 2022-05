Fußball : Beim VfR 06 gehen allmählich die Lichter aus

Traf im Derby für den FC Delhoven: Felix Frason. Foto: Fupa

Rhein-Kreis Der VdS Nievenheim ist dem Aufstieg in der Fußball-Kreisliga A wieder ein Stück nähergekommen. FC Delhoven hat im Derby die Nase vorne.

In der Fußball-Kreisliga A hat der VdS Nievenheim das Topspiel gewonnen. Dem FC Delhoven gelingt die Derby-Revanche und der SV Bedburdyck/Gierath setzt seine starke Serie fort.

FC Delhoven – TuS Hackenbroich 4:1 (1:1). Dem FC Delhoven ist die Revanche geglückt. Nach der 1:2-Hinspielpleite siegte „Delve“ dieses Mal im Derby gegen Hackenbroich. Johannes Thau (25.) brachte die Gäste noch in Führung, Max Ohm (40., 67.), Felix Frason (75.) und Marcel Klein (89.) schlugen für Delhoven zurück. „Wir wollten unbedingt was gut machen und das haben wir heute geschafft“, sagt Delhovens Trainer Carsten Müller. „Wir sind schwer ins Spiel gekommen, haben aber in der zweiten Hälfte spielerische Lösungen gefunden und völlig zu Recht gewonnen“, resümiert Müller. In der Tabelle rückt Delhoven bis auf einen Punkt an den SV Rosellen (3.) ran.

SV Rosellen – VdS Nievenheim 0:1 (0:0). Der VdS Nievenheim macht einen wichtigen Schritt in Richtung Aufstieg. Luca Hesshaus erzielte in der 65. Minute den einzigen Treffer des Tages. Zum Helden avancierte Nievenheims Keeper Paul Lenk, der in der 88. Minute einen Elfmeter von Danny Hepner parierte. „Das war eine sehr intensive Partie, wir haben eine überragende Leistung gebracht und waren die stärkere Mannschaft. Der Sieg ist superwichtig“, sagt Nievenheims Trainer Daniel Köthe. Weil Verfolger SVG Grevenbroich spielfrei hatte, ist die Tabelle jetzt wieder bereinigt. Fünf Spiele vor Saisonende beträgt der Vorsprung von Nievenheim acht Punkte.

SV Bedburdyck/Gierath – 1. FC Grevenbroich-Süd 4:1 (1:1). Der SV Bedburdyck/Gierath bestätigt seine bestechende Form der letzten Monate. Seit dem 13. März sind die Gierather ungeschlagen, daran konnte auch der 1. FC-Süd nichts ändern. David Reibel (14.) brachte den SV in Führung, Marcel Woop (24.) glich für Süd aus. In Hälfte zwei entschieden die Gastgeber dank der Treffer von Tobias Daumen (47.), Maxi Schüller (75.) und Erol Djaferi (88.) die Partie für sich. „In der ersten Hälfte war Süd druckvoller und hatte mehr vom Spiel, in der zweiten Halbzeit haben wir umstrukturiert und hatten so mehr Zugriff“, berichtet Gieraths Trainer Jürgen Steins. Auf die Leistung seiner Jungs war er mächtig stolz: „Das war ein Sieg der Moral. Konditionell und moralisch waren wir Süd in der zweiten Halbzeit überlegen. Jeder kleine Fehler wurde vom gesamten Team wieder ausgemerzt.“

VfR 06 Neuss – SF Vorst 2:6 (0:2). Während der VfR unaufhaltsam dem Abstieg entgegen schlittert, schöpfen die Sportfreunde Vorst unter dem neuen Trainer Frank Kollegger wieder Hoffnung. Alain Thapa (2.), Daniel Markwica (36., 89.), Robert Niestroj (62., 68.) und Kilian Jung (79.) trafen für Vorst, Agron Rrahimi (63.) und Florian Hillebrand (71.) erzielten die Tore für Neuss. „Die Mannschaft hat Zusammenhalt auf dem Platz gezeigt, das lässt mich hoffen. Wir wollen uns nur auf uns konzentrieren, die positive Stimmung hochhalten und gar nicht großartig auf die Tabelle schauen“, gibt Kollegger die Richtung für die noch ausstehenden Spiele vor.