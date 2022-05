Die Tipps der Sportredaktion : Diese Fußball-Spiele sollten Sie am Wochenende im Blick haben

Daniel Beine und seine Mannschaft von Viktoria Goch dürfen sich im Bezirksliga-Titelrennen keinen Ausrutscher mehr erlauben. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kreis Kleve Auch die Amateur-Saison biegt in die entscheidende Phase ein. Ab Abstiegskampf in Uedem oder Aufstiegsrennen in Kevelaer – für Spannung ist gesorgt.

Uedemer SV – TSV Weeze (Sonntag, 15.15 Uhr). Verlieren verboten lautet die Devise für das Duell der beiden Teams, die in der Bezirksliga-Gruppe 5 jeweils auf einem Abstiegsplatz stehen. Wobei ein Punkt beiden Mannschaften auch nicht so recht weiterhilft. Der Uedemer SV und der TSV Weeze haben sich in den vergangenen Wochen zwar im Vergleich zur Hinrunde gesteigert. Doch die Konkurrenz im Rennen um den Klassenerhalt hat zuletzt auch regelmäßig gepunktet, was den Druck für dieses Spiel erhöht. Die Partie wird übrigens auch in der Abstiegsrunde der Kreisliga A Kleve/Geldern mit großem Interesse verfolgt. Zumindest eine der beiden Mannschaften sollte am Saisonende über dem Strich stehen, damit es bei drei Absteigern bleibt.

Viktoria Goch – DJK Twisteden (Sonntag, 15 Uhr). So langsam aber sicher biegt auch die Bezirksliga in die entscheidende Saisonphase ein. Da Spitzenreiter Sportfreunde Broekhuysen so zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk punktet, darf sich Verfolger Viktoria Goch, der aktuell fünf Punkte Rückstand hat, keine Ausrutscher mehr erlauben. Auch am Sonntag ist ein Heimsieg Pflicht, wenn der Landesliga-Aufstieg rund um das Gocher Hubert-Houben-Stadion noch ein Thema bleiben soll. Gegen die DJK Twisteden, die sich zuletzt mit einem überzeugenden 4:1 gegen den SV Rindern einen komfortablen Sieben-Punkte-Vorsprung auf einen Abstiegsplatz verschafft hat, wartet allerdings eine knifflige Aufgabe auf die Mannschaft um Trainer Daniel Beine. Das musste die Viktoria schon im Hinspiel feststellen. In Twisteden lief der Titelaspirant einem 0:1-Rückstand hinterher, ehe Levon Kürkciyan mit einem Doppelpack den Spieß umdrehte.



Kevelaerer SV – SV Sevelen (Sonntag, 15 Uhr). Mehr Spitzenspiel geht nicht. Der KSV empfängt als Tabellenzweiter der Aufstiegsrunde der Kreisliga A Kleve/Geldern den Tabellenführer aus Sevelen. Zwei Punkte liegt der Gastgeber hinter der Mannschaft vom Koetherdyck zurück und kann mit einem Sieg die Tabellenführung übernehmen. Der SV Sevelen geht nach dem 3:0-Heimsieg gegen den Tabellendritten Alemannia Pfalzdorf mit großem Selbstbewusstsein in die Partie und kann die Rückkehr in die Bezirksliga mit einem Erfolg schon so gut wie perfekt machen.

TSV Weeze II – SV Veert (Sonntag, 15 Uhr). Die wohl letzte Chance, dem drohenden Abstieg in die Kreisliga B zu entgehen, haben die Spieler der Weezer Reserve in der Partie gegen Veert. Bei nur noch drei zu absolvierenden Partien muss das Team unbedingt gewinnen, um weiter darauf hoffen zu dürfen, auch künftig im Kreisliga-Oberhaus auflaufen zu können. Die Gäste aus Veert reisen mit einer bemerkenswerten Bilanz von fünf Siegen und gerade einmal einer Niederlage in der Abstiegsrunde an und können sich mit einem Erfolg vorzeitig den Klassenerhalt sichern.