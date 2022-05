Hockey : Last-Minute-Sieg bringt SW Neuss auf dritten Platz

Neuss Erst die von Bartosz Zaworski verwandelte Schlussecke beschert den Schwarz-Weißen den 2:1-Heimsieg über den Tabellenvorletzten THK Rissen.

In der Hinrunde brachte Hockey-Zweitligist HTC SW Neuss in den ersten fünf Spielen 13 Punkte ein. Genauso sieht die Ausbeute auch nach den ersten fünf Partien zum Start der Rückserie aus. Bis am Sonntag mit dem 2:1-Erfolg (Halbzeit 1:1) über das Kellerkind THK Rissen der vierte Sieg in Folge auf dem Tableau stand, dauerte es jedoch ein Weilchen. Erst mit der verwandelten Schlussecke schon nach Ablauf der Spielzeit ließ Bartosz Zaworski die Gastgeber jubeln und bescherte ihnen zudem den Sprung auf den dritten Rang.