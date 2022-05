Nach Nachholspielen am Donnerstag : Im Kreisliga-Abstiegskampf nimmt der Druck zu

Archivbild: Der SV Niersquelle Kuckum feierte am Donnerstag im Nachholspiel einen wichtigen Sieg gegen den SV Breberen. Foto: Nipko

Fussball-Kreisliga Germania Hilfarth braucht am Wochenende unbedingt Punkte im Derby gegen Ay-Yildizspor. Auch Germania Kückhoven benötigt im Tabellenkeller ein Erfolgserlebnis. Kuckum feiert derweil am Donnerstag einen wichtigen Dreier.

Von Michael Moser

Auch nach einigen wichtigen Nachholspielen unter der Woche steht der 29. Spieltag der A-Liga ganz im Zeichen des Abstiegskampfes. In diesem steckt auch Germania Kückhoven, die am Donnerstagabend mit 0:3-Treffern gegen Spitzenreiter SC 09 Erkelenz unterlag. Marcel Merten, Alexander Bechthold und Sinan Kapar hatten für die Gäste getroffen.

Im Heimspiel am Sonntag (Anpfiff um 15 Uhr) gegen den SC Selfkant muss die Mannschaft von Trainer Dirk Valley nun dringend punkten gegen ein Team, das relativ drucklos aufspielen kann. Während der SV Niersquelle Kuckum am Donnerstag einen ganz wichtigen 1:0-Sieg durch ein Tor von Marius Major (15.) beim Abstiegsmitkonkurrenten SV Breberen feierte, gab es für den VfJ Ratheim eine bittere 1:2-Heimpleite gegen den SV Scherpenseel-Grotenrath, der nun wieder etwas Morgenluft im Kampf um den Klassenerhalt wittert.

Germania Hilfarth trennte sich am Donnerstag zudem 1:1-Remis vom SV Roland Millich – erst in der 90. Minute hatte Eren Aciman der Germania zumindest einen Zähler gesichert. Diesen gilt es nun am Sonntag beim nächsten Derby zu vergolden – allerdings muss Hilfarth beim Nachbarn Ay-Yildizspor Hückelhoven antreten. Doch mit aktuell 26 Punkten belegt die Germania einen Abstiegsplatz, muss also dringend Zählbares mitnehmen. Vielleicht macht die positive Bilanz, die Hilfarth bislang gegen Ay-Yildizspor hat, der Truppe etwas Mut.

Der Gegner wiederum belegt den zweiten Tabellenplatz, hat dabei aber nur noch theoretische Chancen, den Aufstieg zu schaffen. Sollte Hückelhoven alle seine fünf restlichen Spiele der Saison gewinnen, dann wären maximal 73 Punkte zu erreichen. Da Spitzenreiter SC 09 Erkelenz bei einem weniger ausgetragenen Spiel im Moment auf 65 Zähler kommt, ist die Sache des Aufstiegs eine einfache Rechenaufgabe. So formuliert der Ay-Yildiz-Vorsitzende Sinan Igdemir schon seit Wochen: „Wir versuchen, das Beste aus den letzten Spielen rauszuholen. Aber wir haben es nicht mehr selber in der Hand.“ Entscheidend war wohl auch das 1:4 der Hückelhovener unlängst im Spitzenspiel in Erkelenz.