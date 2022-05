Hockey : HTC zerlegt Klipper fachmännisch

Gespannte Erwartung: (von unten) Finn LangHeinrich, Mathis Schäfer, Ivo Otto, Konstantin Hayner und Schiedsrichter Benjamin Göntgen. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss In der zweiten Hälfte brechen die individuell gar nicht so schlecht besetzten Gäste aus Hamburg im Stadion an der Jahnstraße völlig ein und verlieren die Partie der 2. Hockey-Bundesliga Nord bei Schwarz-Weiß Neuss deutlich mit 1:7.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Sitterle

Nach der Schlusssirene hatte es Matthias Gräber eilig. Zum einen musste der Trainer des Hockey-Zweitligisten HTC SW Neuss daheim noch vor dem drohenden Gewitter am frühen Samstagabend mit Australian-Shepherd-Hündin Nola raus, zum anderen stand er als Kind des Ruhrgebiets quasi in der Pflicht, live vor dem Fernseher mitzuerleben, wie sein Herzensklub Schalke 04 gegen St. Pauli die heiß ersehnte Rückkehr in die Fußball-Bundesliga klarmacht.

Seine Laune war freilich schon vorher kaum zu toppen, schließlich hatten seine Jungs gerade mit einem ganz sicher nicht erwarteten 7:1-Heimsieg (Halbzeit 2:1) über den mit ausgezeichneten Einzelspielern bestückten Klipper THC Hamburg die letzten Zweifel am Klassenverbleib ausgeräumt. Eine Tor-Gala, auf die in der ersten Hälfte freilich gar nichts hingedeutet hatte. Obwohl Moritz Simon die Gastgeber auf Vorarbeit von Kapitän Jan Mausberg in der neunten Minute beim gefühlt ersten Angriff in Führung schoss, entwickelte sich die Partie zum großen Langweiler. Hätte das hyperaktive Schiedsrichter-Duo Benjamin Göntgen und Stephan Peters mit seinem nur schwerlich nachvollziehbaren Kartenfestival (am Ende je vier vier Gelbe und Grüne Karten) nicht für Wirbel gesorgt, wäre das Match glatt als sonnig-mildes (Hockey-) Intermezzo vor der aufziehenden Schmuddelfront durchgegangen. Dazu passte, dass Peter Kohl nur 50 Sekunden nach Anpfiff des zweiten Viertels mit der zweiten Strafecke der durchaus verdiente Ausgleich gelang (11).

Info Am Sonntag kommt Flottbek nach Neuss Sonntag, 15. Mai HTC Schwarz-Weiß Neuss - Großflottbeker THGC, Anpfiff 14 Uhr, Stadion an der Jahnstraße Samstag, 21. Mai Gladbacher HTC - HTC SW Neuss, 12.30 Uhr Sonntag, 22. Mai DSD Düsseldorf - HTC SW Neuss, 12 Uhr

Erst danach nahm die Partie eine aus Sicht der Gastgeber völlig untypische Wendung: Zunächst nutzte Bartosz Zaworski gleich die erste Neusser Strafecke zum erneuten Führungstreffer (25.). Kurz darauf musste Julian Dettmer mit der Gelben Karte für zehn Minuten raus, doch in Unterzahl erhöhte der von Finn LangHeinrich im Schusskreis per Schrubber mustergültig in Szene gesetzte Mathis Schäfer in bester Torjägermanier auf 3:1 (32.). Der Zwei-Tore-Vorsprung hatte auch noch im Abschlussviertel Bestand, weil der nur wenig geprüfte, dann aber zuverlässige Torhüter Konstantin Hayner die ihm auferlegten Prüfungen in bewährter Manier meisterte. An einem schlechten Tag hätte der verschossene Siebenmeter von Kystian Sudol (47.) zu einem Schlüsselmoment werden können. „Da habe ich mir kurz Sorgen gemacht“, räumte Gräber ein. Doch in Überzahl sorgten Mario Stümpel (47.) und der trotz seines Fehlschuss‘ vom Punkt starke Sudol (48.) mit zwei verwandelten Strafecken für die Entscheidung. Acht Minuten vor dem Ende gönnte Hayner seinem jungen Ersatzmann Moritz Küster einen weiteren Zweitliga-Einsatz. Der 21-Jährige wusste sich sogar bei einem Schuss von Vincent Kock auszuzeichnen.