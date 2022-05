Fußball-Landesliga : Kleinenbroicher, Kapellener und Holzheimer in Feierlaune

Rhein-Kreis Die drei heimischen Vertreter gaben sich am Wochenende keine Blöße. Besonders groß war die Freude bei der HSG, denn ab sofort kann sie sicher mit einem weiteren Jahr in der Landesliga planen.

SC Kapellen – ASV Süchteln 2:0 (1:). Aus sportlicher Sicht misslang die Rückkehr von Frank Mitschkwoski nach Kapellen. Der Ex-Trainer des SCK unterlag mit seinem aktuellen Team und das ging nach Ansicht seines Freundes und Kollegen Björn Feldberg auch in Ordnung. „Die erste Hälfte ging an uns, die zweite an Süchteln. Wegen der größeren Anzahl und besseren Qualität der Chancen war das aber ein verdienter Sieg für uns“, meinte der SCK-Coach. Dabei ließen sich die Gastgeber auch nicht davon aufhalten, dass wie im Vorfeld befürchtet zahlreiche Spieler ausfielen und schon nach gut 30 Minuten auch noch Maik Ferber verletzt vom Feld musste. Kurz zuvor hatte Can Yücel Kapellen in Front gebracht, zudem gab es weitere Möglichkeiten auf Tore. Die beste hatte Nils Mäker, der nach einem Querpass von Julian Garcia Ramon das Leder aus kurzer Distanz nicht über die Linie brachte. Nach dem Seitenwechsel gewannen die Gäste zusehends die Oberhand, brachten mit Samy Forestal und Tobias Busch noch mal Offensivqualität von der Bank. „Da mussten wir richtig leiden, aber die Jungs haben mit viel Laufbereitschaft dagegengehalten. Ich war selten so stolz auf mein Team“, sagte Feldberg. Nachdem Süchteln kurz vor Schluss eine Rote Karte gesehen hatte, machte Dzenan Sinanovic in der Nachspielzeit das 2:0 für Kapellen.