Fußball-Landesliga : Teutonia siegt im Duell der Absteiger

Fußball-Landesliga Teutonia Kleinenbroich feiert einen Heimsieg gegen DJK/VfL Giesenkirchen. Bereits zur Halbzeit fallen beim 4:2-Erfolg fünf Tore. Für beide Trainer zeigte die Partie allerdings auch, wieso beide Teams am Tabellenende stehen.

Dennoch hatte es gerade die Anfangsphase des Spiels in sich. Bereits früh gingen die Hausherren aus Kleinenbroich mit 1:0 in Führung, die Domink Klouth in der 4. Minute per Kopf nach einem Einwurf erzielte. Der Ausgleichstreffer der Giesenkirchener ließ allerdings nicht lange auf sich warten: Ein langer Ball von Torwart Andre Lorse fand zunächst mit Jerome Schumann einen Abnehmer, der den Ball in den Lauf von Fawad Mirzada spielte. Dieser lief bis zur Grundlinie und bediente am zweiten Pfosten Emmanuel Adu, der bereits in der 6. Minute zum 1:1 traf. In der 12. Minute sorgte dann erneut Klouth mit dem 2:1 für die Führung der Kleinenbroicher. Doch auch Giesenkirchen hatte mit Adu einen Doppeltorschützen in seinen Reihen, der in der 22. Minute wieder ausglich. Kurz vor der Halbzeit fiel dann das dritte Tor für Kleinenbroich und damit auch die erneute Führung – diesmal hieß der Torschütze Sebastian Thomaßen (42.). Als Schiedsrichter Ertugrul Usta bereits die Pfeife für den Halbzeitpfiff im Mund hatte, gab es noch eine Großchance für Giesenkirchen. Doch der Kopfball von Aaron Kliewer (45.) ging nach einer Flanke über das Tor.